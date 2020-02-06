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Brexit

Великобритания разрабатывает новую таможенную тарифную систему

Лондон рассчитывает добиться справедливых условий конкуренции для британских предприятий, стимулировать приток в страну инвестиций и появление новых рабочих мест, заявили в Министерстве внешней торговли Великобритании

ТАСС, 6 февраля. Правительство Великобритании разрабатывает на основе принципов Режима наибольшего благоприятствования (РНБ) независимую таможенную тарифную систему, которая вступит в силу с 1 января 2021 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли Соединенного Королевства.

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Благодаря новому плану Лондон рассчитывает добиться справедливых условий конкуренции для британских предприятий, стимулировать приток в страну инвестиций и появление новых рабочих мест. Британское правительство пообещало учесть мнение представителей общественности и деловых кругов, которые до 5 марта смогут принять участие в консультациях по вопросу будущего торговой политики страны.

"Великобритания вышла из ЕС, и настало время, чтобы посмотреть в будущее в качестве независимого, глобальный лидера свободной торговли. Крайне важно, чтобы мы сейчас отошли от сложной [таможенной] тарифной системы, навязанной нам Евросоюзом. Высокие пошлины ущемляют интересы бизнеса и повышают издержки потребителей. У нас есть возможность установить собственную тарифную стратегию, которая подходит британским потребителям и предприятиям по всей стране. Я призываю народ, деловые круги и группы гражданского общества воспользоваться этой возможностью, чтобы принять участие в наших консультациях и сказать нам, какой вариант наиболее подходит им", - сказала министр внешней торговли Элизабет Трасс.

По ее словам, "новая глобальная тарифная политика будет распространяться на товары из разных стран мира, если только у Великобритании не будет иных договоренностей, например в рамках соглашения о свободной торговле". При этом "пошлины, взимаемые другими странами с экспорта Великобритании, будут зависеть от тарифных ставок РНБ", а также от наличия у Великобритании торгового соглашения с той или иной страной. Что же касается Северной Ирландии, то, как отметила министр, к ввозимым на ее территорию товарам "будут применяться специальные механизмы".

31 января Великобритания покинула ЕС, прекратив членство в сообществе, которое продлилось 47 лет. После этого начался переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат существовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия взаимодействия в будущем, в первую очередь заключить соглашение о свободной торговле.

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