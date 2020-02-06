Эксперт: снижение штрафов за уничтожение памятников в РФ уменьшит значимость нарушений

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Возможное снижение штрафов за уничтожение памятников, содержащееся в проекте нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), приведет к уменьшению значимости таких деяний. Такое мнение высказал ТАСС сооснователь и координатор общественного движения "Архнадзор" Рустам Рахматуллин.

В проекте нового КоАП, опубликованного Минюстом РФ на портале проектов нормативных правовых актов, статьей 15.2 штраф за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России для юридических лиц предполагает от 500 тыс. до 5 млн рублей. Нынешний кодекс предусматривает максимальный штраф до 20 млн. Кроме того, за разрушение особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, либо объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, максимальный размер штрафа сокращается с 60 до 30 млн рублей.

"В Уголовном кодексе есть почти одноименная статья, которая криминализирует уничтожение или повреждение объектов культурного наследия физическими лицами. А Кодекс об административных правонарушениях устанавливает ответственность для юридических лиц. На практике уголовная ответственность в соответствии со ст. 243 Уголовного кодекса почти не применяется, и когда памятник уничтожает или повреждает организация, это почти всегда трактуется в правоприменении как административная ответственность юридического лица, а не уголовная ответственность руководителя, например. В этой ситуации снижать планку даже административного наказания неправильно, это означает показывать, что государство не считает эти правонарушения важными", - сказал Рахматуллин.

Кроме того, по его мнению, фигурирующую в одном из пунктов административную ответственность для должностных лиц необходимо распространить на всю статью. "В подпункте предлагаемой статьи, который касается не памятников, а предмета охраны исторических поселений, то есть объектов исторической среды нескольких десятков городов, фигурируют, кроме юридических лиц, граждане, индивидуальные предприниматели и должностные лица. Следует распространить на эти категории лиц административную ответственность за уничтожение или повреждение самих памятников", - сказал Рахматуллин.

Он пояснил, что это необходимо, потому что сегодня при уничтожении или повреждении организацией памятника это воспринимается как действие юридического лица, то есть руководитель организации избегает ответственности.

Позиция столичных властей

Первый замруководителя Департамента культурного наследия Москвы - главный инспектор в области государственной охраны объектов культурного наследия столицы Сергей Мирзоян отметил, что изменения размера штрафов за нарушения в сфере охраны объектов культурного наследия, предусмотренные проектом нового КоАП, окажут неоднозначное влияние на правоприменительную практику.

"Как правило, размер штрафа, назначаемого судами, определяется в размере нижнего предела санкции, либо немногим выше. Аналогичная судебная практика и в целом по Центральному федеральному округу. Таким образом, снижение верхнего предела санкции не окажет существенного значения на правоприменительную практику. Вместе с тем санкции по самой часто применяемой статье, предусматривающей наказание за нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, останутся неизменными - до 5 млн рублей", - сказал он ТАСС.

Мирзоян отметил, что в соответствии со ст. 7.14.1 действующего КоАП, штраф за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия составляет от 500 тыс. до 60 млн рублей. Штрафы статьи 7.13 КоАП РФ, предусматривающие ответственность за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, составляют для юридических лиц от 200 тыс. до 5 млн рублей.

Однако, по данным Мосгорнаследия с 2013 года по настоящее время, максимальный размер штрафа, назначенный судом за повреждение объекта культурного наследия, составил 1 млн рублей. На эту сумму был оштрафован собственник объекта культурного наследия регионального значения - флигеля городской усадьбы XIX века в Старопименовском переулке, где при несогласованных работах были фактически утрачены элементы предмета охраны: лестницы XIX в., столярные заполнения дверных проемов XIX - начала XX вв., декоративное оформление интерьеров XIX в.

"Нас больше заботит, что новый кодекс, в отличие от действующего, не предусматривает ответственности за неисполнение предписания органа охраны памятников, а также за повторное неисполнение предписаний. Причем ответственность за повторное неисполнение предписаний не предусмотрена проектом вообще, для предписаний любых органов. Это создаст проблемы, ведь предписания и наказание за их неисполнение являются самыми распространенными понуждающими инструментами для нерадивых правообладателей объектов культурного наследия", - добавил Мирзоян.

Он отметил, что действующая редакция ч. 18 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривает наказание за невыполнение в установленный срок законного предписания органа охраны памятников для юридических лиц до 500 тыс. рублей, а ч. 19 той же статьи - до 1 млн за повторное неисполнение такого предписания. Проектом нового кодекса предлагается общая норма, предусматривающая наказание за неисполнение предписания в максимальном размере 20 тыс. рублей для юридических лиц, то есть в 25 раз меньше, чем действующее. Такое снижение санкций может негативно повлиять на добросовестное исполнение обязанностей по сохранению памятников их владельцами, добавил Мирзоян.

Проект нового КоАП

Кроме снижения штрафов за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и разрушение особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, либо объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проект нового КоАП предусматривает ряд других изменений.

Так, уничтожение или повреждение объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, будет наказываться штрафом до 50 тыс. рублей для граждан (сейчас до 200 тыс.), от 20 до 100 тыс. рублей или дисквалификацией на срок до года для должностных лиц (сейчас до 400 тыс.), от 200 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц (сейчас до 5 млн), а также вводится штраф для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 150 тыс. рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков (фракция "Единая Россия") 4 февраля направил обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой отсрочить внесение на рассмотрение в нижнюю палату парламента проектов КоАП и процессуального КоАП. Он отметил, что содержательная часть документов вызвала неоднозначную, зачастую негативную реакцию как со стороны специалистов, так и со стороны гражданского общества.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак также заявлял, что единороссы не будут поддерживать проект нового КоАП в его предложенном виде. По его словам, в партии считают, что основные положения нужно обсудить с людьми и по результатам обсуждения доработать.