Казахстан приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай

НУР-СУЛТАН, 6 февраля. /ТАСС/. Оператор почтовой связи Казахстана "Казпочта" приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай. Об этом сообщила пресс-служба компании в четверг.

"По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном. Из-за отмены почтового обмена "Казпочта" приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, КНДР, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань)", - говорится в сообщении.