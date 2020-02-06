РФФИ поддержал семь проектов Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета

НАЛЬЧИК, 6 февраля. /ТАСС/. Российский фонд фундаментальных исследований поддержал семь проектов Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, средства на исследования в области сельского хозяйства будут выделены в 2020 году. Об этом ТАСС в четверг сообщил проректор по научно-исследовательской работе вуза Анзор Езаов.

"В последние годы у нас серьезный задел сделан в области фундаментальных исследований, в этом году у нас шесть подтвержденных заявок Российского фонда фундаментальных исследований. Мы выиграли гранты, и по седьмому положительное решение принято, ждем официального подтверждения. Это гранты на научные, фундаментальные исследования, которые находятся на стыке с прикладными нашими направлениями", - сказал Езаов.

Вуз также занимается разработками в рамках федеральной научной-технической программы в области семеноводства отечественных сортов картофеля совместно с ООО "Зольский картофель", Институтом сельского хозяйства КБНЦ РАН и Горским ГАУ. "Был выигран большой грант - 560 млн рублей, проект многолетний, рассчитан до 2025 года, это государственная программа, важное направление по которому мы продолжаем работать", - отметил он.

В эти дни вуз присоединился к "Неделе науки - 2020", которая проходит в Кабардино-Балкарии. "Сегодняшний научно-практический семинар посвящен органическому земледелию. Ежегодно агрономический факультет проводит семинары по наиболее актуальным проблемам, в прошлом году выполняли научно-исследовательскую работу по заказу Министерства сельского хозяйства РФ, была тема по семеноводству", - уточнил Езаов.

В вузе сейчас обучаются более 4 тыс. человек. Университет объединяет шесть факультетов, институт и отделение среднего профессионального образования.