Продажи легковых авто и LCV в России в январе выросли до 102,1 тыс.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в январе 2020 года выросли на 1,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 102,1 тыс., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами - в феврале и особенно в марте", - сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в сообщении.

По данным АЕБ, лидер среди производителей на российском авторынке "АвтоВАЗ" показал рост продаж в январе на 1%, до 21,8 тыс. авто. На втором месте южнокорейская компания Kia - ее продажи в январе снизились на 5% (почти 15 тыс. машин). Замыкает тройку Hyundai - компания показала рост продаж на 5%, до 11,4 тыс. авто. Следом идут Renault - 8,3 тыс. проданных в январе авто (+6%) и Toyota - 6,4 тыс. машин (+20%).

Как ранее сообщали в АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в 2019 году снизились на 2,3% по сравнению с 2018 годом, до 1,76 млн. АЕБ ожидает падения продаж на российском рынке в 2020 году на 2,1%, до 1,72 млн.