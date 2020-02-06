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Власти Сочи сохраняют готовность к проведению инвестфорума, несмотря на его перенос

По словам мэра Алексея Копайгородского, мероприятие может быть организовано в любой момент

СОЧИ, 6 февраля. /ТАСС/. Готовность организаторов и инфраструктуры к проведению Российского инвестиционного форума в Сочи, который был перенесен из-за угрозы распространения коронавируса, сохранятся. Мероприятие может быть организовано в любой момент, сообщил ТАСС мэр города Алексей Копайгородский.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 февраля сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены. Причиной стала угроза распространения коронавируса. При этом он указал на то, что организаторы понесли значительные расходы и поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с министром финансов Антоном Силуановым продумать, каким образом компенсировать убытки.

"Форум - это трансформер, который собирается и разбирается очень быстро, и каждая деталь уже организована, люди, которые наполняют этот форум, готовы. Логистика и инфраструктура [задействованные для организации форума] были построены к зимним Олимпийским играм, средства размещения, наши волонтеры, - все готово к проведению и других массовых мероприятий. Форум проходит не один год, и все гости, которые постоянно к нам приезжают, находятся под нашим патронажем, за каждым городом, субъектом и делегацией закреплены должностные лица, они уже находятся в личном контакте", - сказал Копайгородский.

Он пояснил, что перенос сроков проведения Российского инвестиционного форума не повлечет финансовых потерь для города. Сочи проводит работу с инвесторами на постоянной основе, не только в рамках площадки данного форума. По мнению Копайгородского, перенос мероприятия не должен отразиться и на активности участников, так как форум - это площадка для проведения переговоров, обмена идеями, обсуждения текущей повестки. Так, по его словам, Краснодарский край сохранит все ранее запланированные инвестиционные проекты и представит их на форуме в новые сроки.

"Вы видите, какова международная ситуация, форум этот международный, не только граждане России принимают в нем участие, а в том числе и из Китая. И тут главное - санитарная безопасность", - отметил мэр Сочи.

Ранее представители туристического бизнеса в Сочи заявляли, что незначительные потери от отмены бронирования может понести только часть отелей в Имеретинской низменности, которые могут быть компенсированы проведением форума в другие сроки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что регион готов в любые сроки принять форум в Сочи, на инвестиционную политику Кубани перенос сроков его проведения не повлияет. Власти Краснодарского края сообщали, что рассчитывают принять на инвестфоруме в Сочи не менее 8 тыс. гостей.

О форуме

Российский инвестиционный форум собирает инвесторов в Сочи ежегодно, начиная с 2002 года. Он является крупнейшим экономическим событием не только в России, но и на международной арене. Ранее инвестфорум в Сочи посещали представители США, Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов. В 2019 году география стран расширилась - приехали бизнесмены из Армении, Бельгии, Египта, Камеруна, Малайзии, Узбекистана и ЮАР.

Ежегодная статистика показывает увеличение интереса к мероприятию. Количество участников, начиная с первого форума, который прошел в 2002 году, выросло в несколько раз, только за прошедший год оно увеличилось на 30%.

Дискуссии в рамках программы предстоящего форума должны сосредоточиться на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты" и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс". Мероприятие проводится при участии председателя правительства РФ.

Теги
РоссияКраснодарский край
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