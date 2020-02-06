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Крупнейший курорт Хайнаня город Санья создал фонд в $14,2 млн для стимулирования туризма

В частности, из бюджета будут выделены субсидии для покрытия ущерба, которые понесли компании и общественные организации в связи с вынужденной отменой крупных мероприятий

ХАЙКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Власти самого крупного курорта на южнокитайском острове Хайнань города Санья создали фонд в размере 100 млн юаней ($14,2 млн) для стимулирования туризма на фоне вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило местное управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта.

По его данным, город принял ряд меры для предотвращения спада в туристической отрасли и в местной сфере услуг. В частности, к концу текущего месяца из правительственного бюджета будут выделены субсидии для покрытия ущерба, которые понесли коммерческие компании и общественные организации в связи с вынужденной отменой крупных культурно-развлекательных мероприятий. Компенсации также будут предоставлены авиакомпаниям, которые терпят убытки в результате приостановки значительной части воздушного сообщения.

Несколько правительственных мер по снижению фискального бремени и предоставлению материальной поддержки коснутся как финансовой, так и налоговой сферы. Например, для турфирм на три месяца отменят выплату отчислений за воду, газ, электричество и утилизацию мусора.

Программа содействия будет реализована в течение всего года. Власти ожидают от туристических компаний и фирм, осуществляющих на Хайнане деятельность в сфере услуг, подачи письменных заявлений на льготы.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом на Хайнане составляет 106 человек, уже удалось вылечить пять жителей. Порядка 45% случаев инфицирования зарегистрировано в двух крупнейших городах острова - Санья и Хайкоу.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тыс. человек, погибли 564 жителя, выздоровели уже свыше 1 тыс. человек.

Теги
КитайХайнань
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