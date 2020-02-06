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Ирак намерен открыть наземное сообщение с Россией

Посол в Москве отметил, что географически расстояние между Ираком и Россией составляет 1700 км, а расстояние между Багдадом и Москвой - 3400 км

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ирак планирует открыть наземное сообщение для торговли с Россией, заявил в четверг посол арабской республики в Москве Абдель Рахман Хамид аль-Хусейни на встрече с председателем комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

"Вчера мы встречались с господином [спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом] Богдановым. С нами присутствовал старший заместитель министра иностранных дел Ирака. И вчера прямо во время совещания министр иностранных дел Ирака [Мухаммед Али аль-Хаким] связался со своим заместителем - они проводили совещание в Ираке по поводу магистрали - и передал, что Совет министров Ирака дал добро на открытие наземного сообщения между РФ и Ираком", - сказал он.

Посол добавил, что географически расстояние между Ираком и Россией составляет 1700 км, а расстояние между Багдадом и Москвой - 3400 км, но что "касается торговли наземным путем - расстояние совсем небольшое".

По словам дипломата, у России и Ирака есть огромные возможности для взаимной торговли. "Надеюсь, что российские товары в сфере сельского хозяйства, электроэнергетики, строительные материалы появятся на арабских рынках. И что иракские товары появятся на российских рынках", - указал он.

Посол также добавил, что следующая российско-иракская межправительственная комиссия будет заседать в Москве в апреле.

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ИракРоссия
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