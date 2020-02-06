Распространение коронавируса привело к перебоям поставок Nintendo Switch в Японии

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Продолжающееся распространение вируса 2019-nCoV привело к перебоям в поставках флагманской консоли японской компании Nintendo - Switch, которую можно использовать и как домашнюю приставку, и как портативную консоль. Об этом в четверг объявила японская компания.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По данным японской корпорации, в том случае, если приостановившие из-за коронавируса производство китайские предприятия, где делается приставка, не возобновят свою работу в ближайшее время, Япония может столкнуться с нехваткой Switch и комплектующих к ней. Помимо Китая Nintendo производит Switch на территории Вьетнама.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.