Ледокол "Обь" показывает хорошие результаты для принятия решения о создании второго судна

ВЫБОРГ /Ленинградская область/, 6 февраля. /ТАСС/. Неатомный ледокол корпорации "Росатомфлот" под названием "Обь", который в октябре Выборгский судостроительный завод передал заказчику, успешно работает в порту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ), по результатам этой работы планируется принять решение о строительстве второго судна этого класса. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор завода Александр Соловьев.

В октябре генеральный директор "Росатомфлота" Мустафа Кашка сказал журналистам, что решение о строительстве второго неатомного ледокола под условным названием "Обь-2", будет принято по результатам работы первого судна.

"Заказчик планирует обкатать "Обь" в условиях навигации 2019-2020 года в порту Сабетта, навигационный сезон там заканчивается в мае. Судно там сейчас работает достаточно успешно, по нашим данным. <…> Ожидаем, что решение будет принято заказчиком, во-первых, по результатам эксплуатации ледокола, а, во-вторых, в зависимости от того, как будут идти переговоры по обеспечению порта флотом проекта "Арктик СПГ-2", для которого планируется "Обь-2". Мы готовы [построить второе судно]", - сказал он.

Закладка ледокола "Обь" проекта Aker ARC 124 (ледвый класс Icebreaker7) состоялась 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся в июне 2018 года. Судно имеет длину 89,2 м, ширину - 21,9 м, осадку - 7,5 м. Мощность судна - 12 МВт, что дожно позвоить эффективно работать во льду тощиной 1,5 метра на скорости два узла и развивать скорость четыре узла в битом льду тощиной до 5 метров.