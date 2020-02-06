Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

По данным ресурса, состояние Потанина выросло за день (6 февраля) на $418 млн, до $25,1 млрд.

"Произошло это благодаря последовательному росту акций "Норникеля", главного актива Потанина (сейчас миллиардеру принадлежит 34,6% акций компании). С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%. Если год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21 426 рублей за акцию", - сообщает Forbes.

На втором месте российской части списка оказался глава "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в $25 млрд. Замыкает тройку лидеров глава "Новатэка" Леонид Михельсон ($24,9 млрд).

По данным на 15:10 мск, акции "Норникеля" на Московской бирже растут на 0,54% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 21 432 рублей за акцию.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.