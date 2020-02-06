Главгосэкспертиза одобрила проект последнего участка трассы "Таврида"

Сообщается, что проектная документация и результаты изысканий по объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 269+300 до автодороги Ялта-Севастополь, восьмой этап" одобрен 4 февраля.

Проектную документацию подготовили компании "Институт Гипростроймост", "Геоизол Проект", "Транссетьпроект", "ВАД", "Севзапдорпроект". Заказчиком выступает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги от Крымского моста до Севастополя началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 150 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя.

Общая сумма финансирования работ по строительству двух севастопольских участков трассы "Таврида" составляет 23,17 млрд рублей, в том числе на 7,5 км восьмого участка будет направлено 11,37 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию основной части трассы запланирован на декабрь 2020 года. Восьмой участок планируется сдать сдать в 2021 году.