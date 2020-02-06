{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростовские власти поддержат проекты строительства портовых терминалов на 3,2 млрд рублей

Они будут включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области поддержат два проекта строительства портовых терминалов в Азове и Таганроге на общую сумму 3,2 млрд рублей, они будут включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) региона.

"Речь идет, в частности, о проектах компаний "Азовский морской терминал" и "Морской зерновой терминал". Объем инвестиций по проекту "Азовского морского терминала" (перевалка зерновых культур и генеральных грузов) - 2,6 млрд рублей. В свою очередь "Морской зерновой терминал" инвестирует более 680 млн рублей в строительство универсального перегрузочного комплекса. Включение в "губернаторскую сотню" обеспечит дополнительную поддержку портовым проектам", - говорится в сообщении.

По данным "АИР", мощность перегрузочного комплекса в морском порту Таганрога - до 300 тыс. тонн в год. Планируемая пропускная способность многопрофильного перевалочного комплекса в порту Азов - до 1,5-2 млн тонн в год, проектом предусмотрены прием и обработка судов вместительностью до 5 тыс. тонн.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Росморречфлота", мощность морского порта Азова в настоящее время составляет более 17,6 млн тонн грузов. По итогам 2019 года грузооборот порта Азова за 2019 год составил 8 млн 235 тыс. тонн, что на 30% меньше по сравнению с 2018 годом. Мощность морского порта Таганрога составляет более 4 млн тонн, грузооборот за 2019 год составил более 2,8 млн тонн, на 6,4% меньше, чем в 2018 году.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Гарантийный фонд Ставрополья в 2019 году выдал на 39% больше поручительств для бизнеса
Сумма поручительств составила около 907 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС