Ростовские власти поддержат проекты строительства портовых терминалов на 3,2 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области поддержат два проекта строительства портовых терминалов в Азове и Таганроге на общую сумму 3,2 млрд рублей, они будут включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) региона.

"Речь идет, в частности, о проектах компаний "Азовский морской терминал" и "Морской зерновой терминал". Объем инвестиций по проекту "Азовского морского терминала" (перевалка зерновых культур и генеральных грузов) - 2,6 млрд рублей. В свою очередь "Морской зерновой терминал" инвестирует более 680 млн рублей в строительство универсального перегрузочного комплекса. Включение в "губернаторскую сотню" обеспечит дополнительную поддержку портовым проектам", - говорится в сообщении.

По данным "АИР", мощность перегрузочного комплекса в морском порту Таганрога - до 300 тыс. тонн в год. Планируемая пропускная способность многопрофильного перевалочного комплекса в порту Азов - до 1,5-2 млн тонн в год, проектом предусмотрены прием и обработка судов вместительностью до 5 тыс. тонн.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Росморречфлота", мощность морского порта Азова в настоящее время составляет более 17,6 млн тонн грузов. По итогам 2019 года грузооборот порта Азова за 2019 год составил 8 млн 235 тыс. тонн, что на 30% меньше по сравнению с 2018 годом. Мощность морского порта Таганрога составляет более 4 млн тонн, грузооборот за 2019 год составил более 2,8 млн тонн, на 6,4% меньше, чем в 2018 году.