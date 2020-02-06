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В Госдуме заявили, что Apple указывает принадлежность Крыма в интересах бизнеса

В Думе также отметили, что Apple обязана использовать российскую систему картографии и навигации

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Корпорация Apple при указании в своих приложениях территориальной принадлежности Крыма исходила из интересов бизнеса и не опиралась на мнение Европарламента. Об этом заявили в четверг ТАСС опрошенные депутаты Госдумы от региона.

В четверг, 6 февраля, СМИ сообщили, что в Европарламенте назвали неприемлемым обозначение Крыма российской территорией в приложениях Apple. В ноябре 2019 года американская компания полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода". До этого, в частности, крымские города в данном приложении не полностью отображались как территория РФ. На Украине подвергли Apple критике за такое решение.

"Здесь речь прежде всего об экономических интересах и законности ведения бизнеса. Любая зарубежная компания, если она хочет работать в России, обязана соблюдать законодательство РФ. И уж тем более никому не позволено нарушать Конституцию, в которой принадлежность Крыма четко обозначена. По факту Крым российский, и это обязательное условие для каждого, кто хочет вести бизнес в нашей стране", - считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко.

Другой депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, Apple обязана использовать российскую систему картографии и навигации.

"Возмущение Европарламента в этом случае неуместно. Все производители гаджетов получили соответствующие указания от российского правительства. Бизнес сам решал: оставаться ему на нашем рынке и принять наши правила или уйти - предпочли остаться, а Европарламент пытается помешать этой взаимовыгодной сделке", - сказал Бальбек.

Посольство Украины в Вашингтоне ранее обратилось в Госдепартамент и к руководству Apple в связи с тем, что эта корпорация стала отмечать Крым и Севастополь как российскую территорию в своих сервисах в России. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple и посоветовал ей не заниматься глобальной политикой, потому что это "не ее сильная сторона". А бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от гаджетов производства Apple.

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