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Китайские технологические компании планируют создать конкурента Google Play

Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo намерены объединиться в Глобальный альянс разработчиков сервисов
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© AP Photo/Mark Schiefelbein

ТАСС, 6 февраля. Китайские технологические компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют создать единый магазин приложений. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Четыре крупных игрока на рынке коммуникаций и электроники собираются объединиться в Глобальный альянс разработчиков сервисов (Global Developer Service Alliance - GDSA). На их единой платформе разработчики со всего мира смогут размещать и продавать игры, фильмы, музыку и приложения. Как сообщает агентство, GDSA может стать конкурентом сервиса Google Play.

На сайте GDSA говорится, что новый сервис для разработчиков будет доступен "в девяти странах и регионах, включая Индию, Индонезию, Малайзию и Россию". В рамках альянса компании собираются использовать свои конкурентные преимущества на различных региональных рынках: Xiaomi - в Индии, Oppo и Vivo - в Юго-Восточной Азии, Huawei - в Европе. По данным агентства, новый интернет-магазин может открыться в марте.

По данным консалтинговой компании IDC, в четвертом квартале 2019 года на долю компаний Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo пришлось 40,1% объемов продаж мобильных телефонов в мире.

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Китай
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