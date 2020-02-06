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Проект КоАП предполагает штраф до 100 тыс. рублей для бизнеса за нарушение тишины

Штраф для граждан составит от 1 тыс. до 5 тысяч рублей или предупреждение

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Нарушение тишины в ночное время со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) регулируется статьей, санкции которой предполагают штраф до 100 тысяч рублей. Об этом в четверг на совещании в Совете Федерации по данной теме рассказал депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке новой редакции КоАП РФ Дмитрий Вяткин.

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Согласно новой редакции КоАП, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к жилым, производственным и общественным помещениям, зданиям, сооружениям, а также оборудованию и транспорту влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тысяч рублей или предупреждение, на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 15 тыс. до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

"Нарушение тишины и сейчас администрируется различными субъектами административной юрисдикции: часть - МВД, часть - Роспотребнадзор. В настоящем проекте [КоАП] так и разведено: если правонарушение совершается гражданами и содержит соответствующие признаки мелкого хулиганства, то тогда это будет администрироваться полицией. В то же время у нас есть требования к содержанию жилых, нежилых помещений (статья 10.2 проекта КоАП - прим. ТАСС), которые регулируются на федеральном, подзаконном уровне. В частности, уровень шума, что относится к регулированию Роспотребнадзора", - пояснил Вяткин.

Таким образом депутат прокомментировал выступление члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой. Сенатор поддержала включение в статью о мелком хулиганстве новой редакции КоАП действий граждан, которые нарушают тишину в ночное время. При этом она отметила, что за рамками действия данной статьи остаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, "которые тоже в ночное время могут вести свою деятельность: и строительную, и рекламную, и развлекательную".

"Остается вопрос о необходимости дополнить статью примечанием. В частности, представители правоохранительных органов задают вопросы: каким прибором будут замерять уровень шума. На наш взгляд, будет уместно сделать примечание, что критерием отсчета является ночное время и любые шумы, за исключением плача ребенка или лая собаки. Естественно, речь идет о звуковоспроизводящих устройствах, прослушивании на повышенной громкости музыки, исполнении музыкальных произведений", - добавила Рукавишникова.

В представленном проекте КоАП действия, нарушающие тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, подпадают под статью о мелком хулиганстве. Они влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

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