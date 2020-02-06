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Гарантийный фонд Ставрополья в 2019 году выдал на 39% больше поручительств для бизнеса

Сумма поручительств составила около 907 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Поддержкой гарантийного фонда Ставрополья в 2019 году заручились почти 120 предпринимателей, что на 39% больше, чем в 2018 году, сообщило в четверг управление по информполитике правительства края.

"В 2018 году Фонд оказал поддержку 85 ставропольским предпринимателям, выдав поручительств на 837 млн рублей, тогда как в прошлом году число бизнесменов выросло до 118, а сумма поручительств до 907 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным управления, в 2019 году на повышение капитализации Гарантийного фонда из бюджета края дополнительно было направлено более 86 млн рублей. Кроме этого капитализация Фонда растет и за счет собственных доходов.

Система поручительств (гарантий) для обеспечения доступа к кредитным ресурсам в крае работает с 2009 года. За все время было выдано более 1 тыс. поручительств в объеме около 9,5 млрд рублей, а сумма привлеченных кредитов превысила 20 млрд рублей. Средства пошли на развитие производств.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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