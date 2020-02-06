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Китайская вирусная пневмония

Ряд поставщиков фармрынка сообщили о дефиците масок из-за коронавируса

Компании заявили, что спрос на маски вырос в несколько раз

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Поставщики и производители медицинских масок начали сообщать о дефиците товара на фоне повышенного спроса из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили несколько игроков рынка.

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"В настоящее время у нас раскупили все партии, запросы по маскам увеличились многократно", - сообщил дистрибьютор - фармацевтическая компания "ФК Пульс", работающая в 13 регионах России. При этом в компании подчеркнули, что не вносили изменений в порядок ценообразования на фоне повышения спроса из-за ситуации с распространением коронавируса, а также увеличением количества заболеваний гриппом и ОРВИ на территории РФ. "Повышения отпускных цен на противовирусные лекарства или средства защиты с увеличением спроса на такие товары не происходило", - сообщили в компании.

"Масок на данный период в наличии нет. Сейчас очередь на них на начало мая", - сообщила компания - производитель медицинских изделий "Лейко". Дистрибьютор "Алтай СПБ" в свою очередь отметил, что не ожидает поступления медицинских масок в ближайшие дни и обратился к производителю. По данным портала "Интернет-выставка "Производство России", на котором размещена информация о поставщиках, маски в настоящее время предлагают только пять компаний.

Изготовители, по данным компании "КИТ", производящей маски во Владимирской области, сталкиваются с завышением цен поставщиками сырья. "Сейчас мы планируем сделать небольшое увеличение цены из-за того, что поставщики сырья по некоторым позициям в 2-3 раза подняли цены. Поставщики объясняют это рыночной обстановкой", - сказал он, пояснив, что стоимость недорогих масок повысится с 75 до 80 копеек за штуку.

Производители респираторов также отмечают повышенный спрос на свою продукцию. Так, международная компания - производитель респираторов "3М" сообщила ТАСС, что "отмечает очень высокий спрос" на средства защиты органов дыхания серии 3М после вспышки коронавируса. "В ответ на это "3М" увеличивает глобальное производство респираторов, - сообщили в компании. - На выполнение заказов на большие объемы продукции потребуется дополнительное время из-за повысившегося мирового спроса".

По данным гендиректора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, рынок поставщиков медицинских масок очень диверсифицированный. "Есть разные поставщики, в том числе импортные, и нет монополиста", - сказал он. Ситуацию с поставками масок на склады поставщиков он также охарактеризовал как разрозненную. "Зачастую, если маски появляются, то они быстро расходятся со складов", - пояснил он.

Дефицит масок в аптеках

Российская ассоциация аптечных сетей отмечает кратный рост цен на медицинские маски у поставщиков, а также проблемы с поставками. "Аптеки выпрашивают отгрузку у поставщиков, многим аптекам не отгружают вообще. Отсутствие в отдельных аптеках это демонстрирует. В целом по стране она [ситуация] вообще не предвещает никакого децифита, есть возможности производственные, и завышение цен со стороны производителей пока необъяснимо для нас. Но, тем не менее, факт такой, что в аптеку маска поступает по цене десятикратно большей, чем она была до того, как мы услышали и стали себя готовить в целях профилактики", - сообщила директор ассоциации (входят "Аптечная сеть 36,6", "Ригла", "Аптеки Невис" и другие) Нелли Игнатьева.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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