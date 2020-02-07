В России начались продажи флагмана Huawei Mate 30 Pro с альтернативой сервисам Google

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Продажи нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro на собственной экосистеме без сервисов Google начались в России в пятницу, 7 февраля. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, решение вывести смартфон на рынок было принято по итогам предзаказа.

В Huawei отмечают, что в ходе первой волны предзаказа, стартовавшей 25 ноября 2019 года на сайте официального онлайн-магазина Huawei, компания получила более 6 тыс. заявок. "Ввиду ограниченной поставки, об условиях которой сообщалось заранее, обладателями смартфона стали лишь 300 человек. Всего в течение нескольких месяцев было организовано несколько подобных акций и продано 700 смартфонов", - добавили представители Huawei.

Huawei Mate 30 Pro - первый смартфон компании с собственными мобильными сервисами Huawei (HMS) и без предустановленных сервисов Google. Линейка Huawei Mate 30 построена на базе открытой версии операционной системы Android 10, имеет собственный "Huawei Браузер" и магазин приложений Huawei AppGallery. В нем пользователи из России уже сейчас могут получить подарки и бонусы от отечественных разработчиков.

Также в смартфоне есть экран диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2400х1176 пикселей с закругленными сенсорными гранями. Устройство оснащено процессором нового поколения Kirin 990 и аккумулятором емкостью 4500 мА*ч, основной камерой Leica с четырьмя модулями (кинообъективом на 40 МП с оптической стабилизацией, широкоугольным модулем на 40 МП, телеобъективом на 8 МП, объективом для измерения глубины резкости в 3D). Также представлена фронтальная камера на 32 МП и датчик распознавания жестов, который способен различать направление взгляда и движения рук.

Huawei Mate 30 Pro можно приобрести на сайте онлайн-магазина Huawei, в фирменных магазинах компании по всей стране, а также в сетях DNS и "М.Видео" по рекомендованной розничной цене 69 990 рублей. На российском рынке смартфон представлен в оттенке "Космический серебристый".