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Сооснователь венчурного фонда Almaz Capital ожидает скорого прорыва в цифровизации России

Александр Галицкий считает, что, например, маркировка товаров может поменять целые пласты в экономике
' TASS/YouTube'

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сооснователь и управляющий партнер международного венчурного фонда Almaz Capital Александр Галицкий ожидает, что в ближайшем будущем произойдет прорыв в цифровизации экономики России. Однако для этого, по его мнению, необходимо в том числе принимать правильные законы.

Как рассказал Галицкий в первом выпуске нового видеопроекта ТАСС Fintech Show, благодаря диджитализации сегодня можно улучшить работу практически во всех сферах: ЖКХ, налоговой системе, медицине, финтехе, образовании. Галицкий привел в пример маркировку товаров, введение которой, по его словам, может поменять целые пласты в экономике. И хотя маркировку можно подделать, благодаря новым технологиям, например, криптографии, это становится сложнее, добавил он.

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В целом цифровизация с точки зрения инвестиций является особенно перспективной сферой, поскольку инвесторы ожидают серьезных перемен во многих отраслях экономики. "У нас страна удивительных возможностей, только их никто не использует. В любой стране принимать законы сложно, а у нас законы взяли и приняли, и это удивительно. Если правильные законы принимать и делать это быстро в современных условиях, то будут появляться новые и интересные вещи", - уверен Галицкий.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Almaz Capital - один из ведущих венчурных фондов, создан в 2008 году, инвестирует в стартапы и зрелые компании, работающие в сферах программного обеспечения, интернета и hardware, мобильных технологий, медиа и телекоммуникаций. Среди инвесторов фонда - Cisco, Европейский банк реконструкции и развития и Международная Финансовая Корпорация.

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