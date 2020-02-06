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Отсрочка запуска "Северного потока - 2" не снижает рентабельность инвестиций OMV в проект

В австрийской компании заявили, что "верят в завершение строительства газопровода"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сдвиг срока завершения строительства "Северного потока - 2" не снижает рентабельность инвестиций австрийской OMV - одного из партнеров "Газпрома" по проекту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе австрийской компании.

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"Детали финансовых соглашений не подлежат огласке. Однако мы можем сказать, что отсрочка реализации проекта не снижает рентабельность финансовых соглашений [инвестиций OMV]. OMV заключила соглашения о финансировании на сумму €950 млн", - сказали в пресс-службе.

"Компания-оператор в настоящее время реализует пересмотренный план проекта. Мы верим в завершение строительства газопровода", - добавили в OMV.

В отчете за прошлый год OMV сообщила, что в 2019 году направила на финансирование строительства газопровода 113 млн евро. При этом в ходе прошедшего ранее в четверг конференц-колла глава OMV Райнер Зеле отметил, что подавляющая часть инвестиций в проект уже вложена.

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АвстрияРоссия
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