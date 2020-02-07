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В России начинается предзаказ ноутбуков Huawei MateBook D 14 и Huawei MateBook D 15

Новые ноутбуки построены на базе процессора AMD Ryzen 5 3500U, обеспечивающего большую производительность, чем предшественник Core i5-8250U в Huawei MateBook D
Описание
© Пресс-служба Huawei

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Предзаказ на серию ультралегких ноутбуков Huawei MateBook D 14 и Huawei MateBook D 15 начинается в России в пятницу, 7 февраля. Как говорится в сообщении компании Huawei, официальный старт продаж новых устройств на российском рынке состоится через неделю - 14 февраля.

Ноутбуки Huawei MateBook D 14 и Huawei D 15 имеют диагональ экрана 14 и 15,6 дюйма, соответственно, и оснащены дисплеем FullView. Благодаря почти полному отсутствию рамок рабочая площадь экрана достигает 84% и 87% поверхности, соответственно. Кроме того, новая линейка устройств Huawei обладает достаточно легким весом - 1,38 и 1,53 кг. Новые ноутбуки построены на базе мощного процессора AMD Ryzen 5 3500U, обеспечивающего большую производительность, чем предшественник Core i5-8250U в линейке Huawei MateBook D.

Другой особенностью ноутбуков Huawei является технология Huawei Share (функция "Мультискрин") - кроссплатформенное беспроводное соединение между компьютером и телефоном. Так, с ее помощью пользователи смогут проецировать экран смартфона на дисплей ноутбука, открывать на нем мобильные приложения, редактировать файлы из памяти телефона и легко перетаскивать их на рабочий стол ноутбука. Также в моделях Huawei MateBook D 14 и Huawei MateBook D 15 есть встроенный сканер отпечатков пальцев, отдельный модуль для защиты персональных данных и фронтальная камера, спрятанная в клавиатуру и активируемая по запросу пользователя.

В России ноутбуки Huawei MateBook D 14 и D 15 поступят в продажу с 14 февраля по рекомендованной розничной цене 47 990 рублей и 44 990 рублей, соответственно.

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Россия
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