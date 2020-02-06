Новым гендиректором ПАО "Сухой" стал Илья Тарасенко

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную компанию, ОАК) избрал на пост генерального директора компании Илью Тарасенко, занимающего пост генерального директора РСК "МиГ". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ОАК.

"Генеральным директором ПАО "Компания Сухой" с 7 февраля 2020 года избран Илья Тарасенко. Такое решение принял состоявшийся 6 февраля совет директоров компании", - говорится в сообщении.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что "Тарасенко будет совмещать должности гендиректоров двух компаний, так как в перспективе в ОАК планируется создать Дивизион боевой авиации, который объединит "Сухой" и "МиГ".