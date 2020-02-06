{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГЖД запустила первый рельсовый автобус между городами Владимирской области

Новый вид подвижного состава пришел на смену межобластным вагонам, следующим в составе пригородных поездов

МУРОМ, 6 февраля. /ТАСС/. Горьковская железная дорога запустила первый во Владимирской области рельсовый автобус по маршруту Муром - Ковров, новый автобус придет на смену межобластным вагонам, следующим в составе пригородных поездов. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник ГЖД Анатолий Лесун.

"В рамках нашего сотрудничества с Владимирской областью мы сегодня на территории Муромского региона запускаем в эксплуатацию новый и удобный рельсовый автобус, который будет курсировать по маршруту Муром - Ковров", - сообщил он, отметив, что ГЖД закупила пять новых рельсовых автобусов для перевозки пассажиров на своей территории.

Рельсовый автобус серии РА-3 выпускается компанией "Метровагонмаш" с 2019 года для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железной дороги с небольшим пассажиропотоком. Автобус состоит из двух моторных вагонов с дизельными установками, конструкционная скорость движения состава - 120 км/ч. Ежедневный пассажиропоток на этом направлении, по данным регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, составляет около 250 человек.

Новый вид подвижного состава пришел на смену межобластным вагонам, которые сейчас используются пригородными поездами №6466 сообщением Ковров - Селиваново, №6474 сообщением Селиваново - Муром, №6470 сообщением Ковров - Волосатая, №6463 сообщением Волосатая - Ковров и №6469 сообщением Муром - Ковров.

Кроме того, в четверг в Муроме открылся центр продажи услуг РЖД в сфере грузовых перевозок, где клиентам будут предоставляться услуги по оформлению грузов и организации логистики предприятий.

Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" - одна из старейших и крупнейших магистралей страны, дорога осуществляет транзитное, грузовое и пассажирское сообщение между Центром России, районами Поволжья и Приуралья. Магистраль стыкуется с Московской, Свердловской, Куйбышевской, Северной железными дорогами. ГЖД обслуживает 15 субъектов Российской Федерации.

Теги
РоссияВладимирская область
Реклама на ТАСС
Путин подписал закон о праве студентов-очников из-за рубежа подрабатывать в России
Изменения дают возможность работать в России без получения соответствующего разрешения иностранным студентам, которые учатся на очных отделениях российских вузов, имеющих госаккредитацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС