ГЖД запустила первый рельсовый автобус между городами Владимирской области

МУРОМ, 6 февраля. /ТАСС/. Горьковская железная дорога запустила первый во Владимирской области рельсовый автобус по маршруту Муром - Ковров, новый автобус придет на смену межобластным вагонам, следующим в составе пригородных поездов. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник ГЖД Анатолий Лесун.

"В рамках нашего сотрудничества с Владимирской областью мы сегодня на территории Муромского региона запускаем в эксплуатацию новый и удобный рельсовый автобус, который будет курсировать по маршруту Муром - Ковров", - сообщил он, отметив, что ГЖД закупила пять новых рельсовых автобусов для перевозки пассажиров на своей территории.

Рельсовый автобус серии РА-3 выпускается компанией "Метровагонмаш" с 2019 года для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железной дороги с небольшим пассажиропотоком. Автобус состоит из двух моторных вагонов с дизельными установками, конструкционная скорость движения состава - 120 км/ч. Ежедневный пассажиропоток на этом направлении, по данным регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, составляет около 250 человек.

Новый вид подвижного состава пришел на смену межобластным вагонам, которые сейчас используются пригородными поездами №6466 сообщением Ковров - Селиваново, №6474 сообщением Селиваново - Муром, №6470 сообщением Ковров - Волосатая, №6463 сообщением Волосатая - Ковров и №6469 сообщением Муром - Ковров.

Кроме того, в четверг в Муроме открылся центр продажи услуг РЖД в сфере грузовых перевозок, где клиентам будут предоставляться услуги по оформлению грузов и организации логистики предприятий.

Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" - одна из старейших и крупнейших магистралей страны, дорога осуществляет транзитное, грузовое и пассажирское сообщение между Центром России, районами Поволжья и Приуралья. Магистраль стыкуется с Московской, Свердловской, Куйбышевской, Северной железными дорогами. ГЖД обслуживает 15 субъектов Российской Федерации.