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Путин заявил, что для развития страны регионам нужен кадровый потенциал

Президент надеется, что после оформления поручений по итогам нынешнего заседания работа по их выполнению будет вестись на высоком уровне

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает крайне важным улучшать кадровый потенциал регионов, чтобы развитие страны шло более эффективно.

"Вопросы науки, образования чрезвычайно важны для любого государства, для России - тем более, для судеб страны, для ее будущего", - сказал глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Он назвал неслучайным выбор темы нынешнего совещания - о повышении роли субъектов Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. "Те национальные цели развития и те национальные проекты, как инструменты достижения этих целей, не смогут быть реализованы без кадрового обеспечения работы. Мы понимаем, что поскольку значительная часть этой работы, можно сказать, большая часть работы будет и должна быть сосредоточена в регионах, там и должен появиться этот кадровый потенциал, который обеспечит нам реализацию поставленных задач", - отметил Путин.

"Поэтому это не проходящая тема, не дежурная тема для всех нас", - убежден президент.

Глава государства надеется, что после оформления поручений по итогам нынешнего заседания работа по их выполнению будет вестись "на самом высоком уровне".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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