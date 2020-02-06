Путин подписал закон о расширении применения патентной системы налогов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения за счет растениеводства и животноводства, а также ряда других видов деятельности. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон принят Госдумой 23 января и одобрен Совфедом 30 января.

Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Согласно закону, действующий перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, предлагается дополнить такими видами деятельности, как животноводство и растениеводство, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Предполагается, что реализация закона позволит укрепить доходную базу местных бюджетов. Субъектам РФ будут предоставлены полномочия по объединению видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Согласно документу, право на применение патентной системы налогообложения распространяется на все виды услуг в области фотографии (сейчас только услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий), на все виды услуг в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых (сейчас только на услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству), а также на все виды услуг по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий (сейчас действует только для услуг поваров по изготовлению блюд на дому).