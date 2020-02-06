Новак: Россия готова возобновить энергодиалог с США при условии конструктивного настроя

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия готова возобновить диалог с США в области энергетики, в том числе по анализу ситуации на рынке нефти и газа, экологии, а также по взаимодействию на международных площадках, включая "Группу двадцати". Это возможно только при условии конструктивного подхода со стороны партнеров из США. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак после встречи с новым послом США в России Джоном Салливаном, его слова приводятся в сообщении Минэнерго.

"Минэнерго России готово к возобновлению диалога с американской стороной в сфере энергетики, в том числе по таким потенциальным сферам сотрудничества как экология и анализ ситуации на рынке нефти и газа, а также к взаимодействию на международных площадках, включая "Группу двадцати", при условии конструктивного подхода со стороны партнеров", - приводит Минэнерго слова Новака.

Новак добавил, что российские и американские энергетические компании заинтересованы в расширении сотрудничества и раскрытии инвестиционного потенциала РФ.

"Мы приветствуем сотрудничество на корпоративном уровне - работа компаний наших стран демонстрирует заинтересованность в расширении кооперации и раскрытии нашего инвестиционного потенциала", - сказал Новак.