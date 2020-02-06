Минпросвещения проверит соответствие образовательных программ колледжей рынку труда

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения намерено провести проверку соответствия образовательных программ российских техникумов и колледжей рынку труда в регионах. Об этом в четверг заявил глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24" по итогам Госсовета и Совета по науке и образованию.

Кравцов отметил, что сегодня необходимо настроить работу российских колледжей, чтобы их программы соответствовали реальным запросам экономики. Так, министр напомнил, что 4 февраля президент РФ посещал колледж в Череповце, где сложилась очень эффективная модель взаимодействия техникумов и предприятий.

"Я уже дал поручение, чтобы мы проанализировали работу всех колледжей, всех систем среднего профессионального образования и посмотрели, насколько эффективно и насколько связаны те программы, которые реализуют колледжи, с региональными рынками труда", - сказал Кравцов.