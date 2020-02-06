Ректор петербургского вуза рассказал Путину о трудностях с помещением для проекта с Shell

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о трудностях с получением помещения для реализации совместного проекта с англо-голландской Shell в сфере сжиженного природного газа (СПГ). Глава государства в ответ попросил передать ему материалы, касающиеся этого вопроса.

Выступая в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, Литвиненко посетовал, что он уже больше двух лет не может получить помещение под совместный с Shell центр компетенций для подготовки специалистов в сфере добычи СПГ. По его словам, зарубежная компания дала инвестиции под этот проект и уже привезла оборудование, "которого ни в Европе, ни в Америке нет".

"Для того, чтобы решить проблему помещения в Санкт-Петербурге, вам с губернатором (Александром Бегловым) надо приехать сюда, в Кремль? Он (Беглов) напротив сидит", - с иронией заметил Путин. "Они (Shell) вам что, бесплатно привезли какие-то технологии? <…> Они что, с институтом работают что ли?", - уточнил президент у ректора. Литвиненко ответил утвердительно и подробнее рассказал о проекте.

"Давайте материалы, конечно", - резюмировал глава государства.