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Компания Henkel вложила более €20 млн в расширение производства в Ногинске

Продукцию будут поставлять во все регионы России, а также в некоторые страны СНГ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Компания Henkel завершила расширение завода по производству косметических средств в подмосковном Ногинске, инвестиции в проект превысили €20 млн. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"В Московской области завершено расширение одного из крупнейших косметических заводов Henkel в мире. Henkel открывает новое расширенное косметическое производство в Московской области с инвестициями в более €20 млн. Завод с производственной мощностью более 300 млн единиц готовой продукции в год станет одним из крупнейших косметических производств в России и вторым по величине заводом по производству косметических средств компании Henkel в мире", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, предприятие, расположенное в Ногинске, является единственной площадкой косметического подразделения компании в стране. Новый этап инвестиций позволил увеличить мощности производства в 1,5 раза и почти в 2 раза расширить складские площади. На новых линиях планируется выпуск шампуней, бальзамов, а также окислителей красок для волос. Отмечается, что продукция будет поставляться во все регионы России и ряд стран СНГ.

"Henkel - это давний, надежный партнер Московской области, и очень приятно, что компания продолжает инвестиции в регион. Открытие нового производственного корпуса в Ногинске позволит создать дополнительные рабочие места для жителей Богородского округа рядом с домом с конкурентной заработной платой. <...> Мы рады, что в области созданы все условия для роста и развития наших резидентов", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

По данным пресс-службы министерства, компания также вложила порядка €1,5 млн в открытие первой собственной исследовательской лаборатории на заводе. Это позволит создавать и адаптировать формулы новых продуктов, а также тестировать новые упаковочные решения и сырье от локальных поставщиков.

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