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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Bloomberg: в программном обеспечении Boeing 737 MAX обнаружили новый дефект

Речь идет о неполадках в системе стабилизации
Описание
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 6 февраля. Инженеры американской корпорации Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении модели Boeing 737 MAX, сборка которой была приостановлена 20 января. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Федерального авиационного управления США Стива Диксона.

По данным агентства, речь идет о неполадках в системе стабилизации. Отмечается, что проблему необходимо устранить, прежде чем самолет можно будет вернуть в эксплуатацию

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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