Ростовские власти в 2020 году намерены найти инвесторов для агрохолдингов-банкротов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области рассчитывают в первом полугодии 2020 года завершить работу по определению профильных инвесторов для крупных птицеводческих холдингов на территории региона, находящихся в процедурах банкротства. Об этом сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский в ходе заседания совета по инвестициям при губернаторе области.

"Возобновление производственной деятельности птицеводческих предприятий "Белая птица", "Евродон", "Донстар", находящиеся в процедуре банкротства, для нас сегодня - главная задача. Осуществляем постоянное взаимодействие с банками-кредиторами данных предприятий. Рассчитываем, что в первом полугодии 2020 года работа по определению профильных инвесторов будет завершена", - сказал Рачаловский.

ГК "Евродон" включает в себя предприятия по производству индейки, а также ООО "Донстар" - предприятие по производству мяса утки. Из-за вспышек птичьего гриппа на предприятиях группы в 2016-2018 годах "Евродон" допустил дефолт по платежу одному из основных своих кредиторов - "ВЭБ Капитала". С февраля 2019 года на предприятиях "Евродона" была введена процедура наблюдения. В октябре 2019 года наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК "Евродон".

ООО "Белая птица - Ростов" входила в число ведущих производителей мяса бройлеров и инкубационного яйца в регионе. Предприятие было признано банкротом в июле 2019 года. Ранее Голубев высказывал идею создания крупного животноводческого экспортного кластера на базе активов предприятий "Белая птица" и "Евродон".