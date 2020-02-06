"Единая Россия" предлагает ввести предельные наценки на маски и противовирусные препараты

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает ввести предельные наценки на медицинские маски и противовирусные препараты и ввести лимит на количество продаваемых масок, эти предложения будут направлены оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг координатор партийного проекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко, которую цитирует пресс-служба единороссов.

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По словам парламентария, "Народный контроль" выявил факты завышения цен и дефицита как медицинских масок, так и антивирусных препаратов, в частности, остро вопрос стоит в Челябинской, Брянской, Калининградской, Оренбургской, Курской областях, Забайкальском крае и Калмыкии.

"В связи с актуальностью вопроса "Единая Россия" подготовила ряд предложений для оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которые позволят пресечь спекуляции на фоне нагнетания информации об эпидемии", - заявила Кувычко.

Меры против роста цен

В частности, в партии предлагают ввести предельную оптовую и розничную наценку как на маски, так и на антивирусные препараты. "Необходимо рекомендовать производителям установить оптовую наценку не более 20%, оптовым фармкомпаниям - также не более 20%, розничным торговым сетям - не более 15%. Рекомендации могут действовать по аналогии с теми, что применяются к жизненно важным препаратам", - пояснила координатор партпроекта.

Кроме того, розничным сетям рекомендуется ограничить объем продаж защитных масок в одни руки в количестве не более 40 штук. "Производственные мощности действующих на фармацевтическом рынке производителей не способны удовлетворить резко возросшую потребность населения. Указанная мера позволит избежать искусственного спроса и даст возможность всем людям приобрести маски", - считает Кувычко.

Также в партии предложили изменить порядок приоритетных продаж масок в пользу розничных сетей. "Розничные сети, в том числе частные аптечные компании и локальные дистрибьюторы, снабжаются масками по остаточному принципу. Это способствует производству некачественного контрафактного товара недобросовестными производителями, у которых отсутствуют разрешительные документы и главной целью которых является нажива", - полагает депутат. Поэтому, по ее словам, в партии настаивают "на приоритетных продажах розничным торговым сетям, которые напрямую работают с населением".

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 5 февраля заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Лидер думской фракции "Единой России" Сергей Неверов анонсировал внесение законопроекта, направленного против завышения цен аптечными сетями, а правозащитный центр партии обратился в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. В рамках партпроекта "Народный контроль" партия запустила во всех регионах мониторинг цен на медицинские маски и препараты, рекомендованные при лечении коронавируса.