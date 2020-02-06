Мосбиржа пересмотрела free float "Газпрома" до 50%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московская биржа пересмотрела оценку доли акций "Газпрома" в свободном обращении и увеличила показатель до 50% с 46%. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе торговой площадки.

"Московская биржа пересмотрела значение коэффициента free-float обыкновенных акций ПАО "Газпром" и установила его равным 50%. Данное решение принято по итогам заседания индексного комитета, состоявшегося 6 февраля 2020 года", - отметили в пресс-службе.

Мосбиржа устанавливает данный показатель на основании рекомендации индексного комитета торговой площадки.