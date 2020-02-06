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Кудрин сообщил, что встретился с новым послом США

По словам главы Счетной палаты РФ, он и Джон Салливан "выразили взаимную надежду на сокращение санкций в будущем"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что обсудил с новым послом США Джоном Салливаном сотрудничество двух стран и работу Счетной палаты в качестве председателя Международной организации, объединяющей высшие органы финансового контроля (INTOSAI).

"Новый посол США Джон Салливан посетил Счетную палату. Обменялись информацией о сотрудничестве наших стран и работе Счетной палаты в качестве председателя ИНТОСАИ. Выразили взаимную надежду на сокращение санкций в будущем. Посол играет в хоккей, это ему поможет в работе в России" - написал Кудрин в своем Twitter в четверг.

Теги
СШАРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичСалливан, Джон
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