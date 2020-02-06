{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рада 7 февраля продолжит рассмотрение поправок к скандальному закону о земле

Рассмотрение документа в парламенте 6 февраля сопровождалось попытками оппозиции сорвать голосование

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Верховная рада Украины в четверг закрыла вечернее заседание, отложив на 7 февраля рассмотрение во втором чтении скандального законопроекта о продаже земель сельскохозяйственного назначения. В четверг рассмотрение документа сопровождалось попытками оппозиции сорвать голосование и митингами в Киеве против открытия рынка земли.

"Давайте все-таки закроем сегодняшнее заседание, и встретимся завтра утром. Я объявляю вечернее заседание закрытым", - сказал коллегам первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

В четверг Верховная рада приступила к рассмотрению законопроекта во втором чтении, к нему было подано более 4 тыс. поправок. В настоящее время депутаты рассмотрели меньше двух сотен из них.

Украинское издание "Страна", ссылаясь на очевидцев утренней встречи президента Владимира Зеленского с депутатами правящей партии "Слуга народа", сообщило, что последний поставил им задачу принять закон о продаже земли в течение двух дней.

Сопротивление оппозиции

Рассмотрение законопроекта началось с приезда самого Зеленского в Раду, где он провел консультации с членами партии "Слуга народа". После встречи с ним депутаты президентской партии сообщили, что большинство во фракции согласилось голосовать за закон о земле.

В самом зале заседаний Рады депутаты от оппозиционных партий блокировали трибуну и президиум в надежде сорвать предстоящее голосование. Место спикера в президиуме заняла лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а депутаты от ее партии и "Оппозиционной платформы - За жизнь" блокировали трибуну, давая выступать депутатам лишь по другим вопросам повестки дня. Тимошенко во время блокирования президиума даже оторвала провод у главного микрофона на месте спикера, из-за чего повредила себе палец, спровоцировав небольшую потасовку.

Противостояние в Раде с самого утра сопровождалось митингами против принятия закона в центре Киеве.

О рынке земли

В первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения приняли еще в середине ноября. Он предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

После того, как было объявлено о подготовке к принятию закона о свободной продаже земли, в стране начались массовые протесты, а заседания парламента проходили со скандалами и потасовками депутатов. 17 декабря 2019 года возле здания Верховной рады произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией. С тех пор аграрии в знак протеста систематически перекрывают международные трассы на Украине, блокируют движение во многих городах страны.

Теги
УкраинаТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
ВЭБ не исключает новых исков к Украине из-за ситуации с Проминвестбанком
Ранее стало известно, что внеочередное общее собрание акционеров Проминвестбанка должно рассмотреть 6 февраля вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности с сохранением юрлица
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС