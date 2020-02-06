Рада 7 февраля продолжит рассмотрение поправок к скандальному закону о земле

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Верховная рада Украины в четверг закрыла вечернее заседание, отложив на 7 февраля рассмотрение во втором чтении скандального законопроекта о продаже земель сельскохозяйственного назначения. В четверг рассмотрение документа сопровождалось попытками оппозиции сорвать голосование и митингами в Киеве против открытия рынка земли.

"Давайте все-таки закроем сегодняшнее заседание, и встретимся завтра утром. Я объявляю вечернее заседание закрытым", - сказал коллегам первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

В четверг Верховная рада приступила к рассмотрению законопроекта во втором чтении, к нему было подано более 4 тыс. поправок. В настоящее время депутаты рассмотрели меньше двух сотен из них.

Украинское издание "Страна", ссылаясь на очевидцев утренней встречи президента Владимира Зеленского с депутатами правящей партии "Слуга народа", сообщило, что последний поставил им задачу принять закон о продаже земли в течение двух дней.

Сопротивление оппозиции

Рассмотрение законопроекта началось с приезда самого Зеленского в Раду, где он провел консультации с членами партии "Слуга народа". После встречи с ним депутаты президентской партии сообщили, что большинство во фракции согласилось голосовать за закон о земле.

В самом зале заседаний Рады депутаты от оппозиционных партий блокировали трибуну и президиум в надежде сорвать предстоящее голосование. Место спикера в президиуме заняла лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а депутаты от ее партии и "Оппозиционной платформы - За жизнь" блокировали трибуну, давая выступать депутатам лишь по другим вопросам повестки дня. Тимошенко во время блокирования президиума даже оторвала провод у главного микрофона на месте спикера, из-за чего повредила себе палец, спровоцировав небольшую потасовку.

Противостояние в Раде с самого утра сопровождалось митингами против принятия закона в центре Киеве.

О рынке земли

В первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения приняли еще в середине ноября. Он предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

После того, как было объявлено о подготовке к принятию закона о свободной продаже земли, в стране начались массовые протесты, а заседания парламента проходили со скандалами и потасовками депутатов. 17 декабря 2019 года возле здания Верховной рады произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией. С тех пор аграрии в знак протеста систематически перекрывают международные трассы на Украине, блокируют движение во многих городах страны.