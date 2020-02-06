ВЭБ не исключает новых исков к Украине из-за ситуации с Проминвестбанком

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ в связи со сложившейся на Украине ситуацией с Проминвестбанком ("дочка" ВЭБ.РФ) не исключает новых исков в отношении украинских властей. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

"В отношении намеченного на 11 февраля аукциона по продаже принадлежащих ВЭБ.РФ акций Проминвестбанка мы считаем его проведение незаконной экспроприацией активов иностранного инвестора, игнорирующей обеспечительный запрет арбитражного суда г. Стокгольм. ВЭБ.РФ продолжит последовательно задействовать все имеющиеся правовые механизмы, чтобы признать Украину ответственной в нарушении норм международного с соответствующей компенсацией. Мы не исключаем дальнейших исков в будущем", - сказал он.

Ранее стало известно, что внеочередное общее собрание акционеров Проминвестбанка должно рассмотреть 6 февраля вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности с сохранением юрлица.

"В этой ситуации нет оснований акционеру на собрании совершать активное волеизъявление о судьбе банка, находящегося под беспрецедентным давлением украинских властей", - добавил Краснов, комментируя проведение собрания акционеров.

Ситуация вокруг украинской "дочки"

ВЭБ.РФ считает действия украинских властей в отношении его "дочки" незаконными, и эту позицию в августе поддержал арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, который запретил Украине продавать акции банка и обязал ее компенсировать арбитражные издержки российской стороне.

На Украине с марта 2016 года действуют санкции против банков с российским государственным капиталом, в том числе Проминвестбанка.