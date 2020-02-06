Генпрокурор США призвал Вашингтон предотвратить доминирование Huawei в сфере 5G

ТАСС, 6 февраля. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Вашингтону следует взять под контроль финскую Nokia и шведскую Ericsson, чтобы не допустить доминирования китайской Huawei в сфере технологий 5G. Текст его выступления размещен в четверг на сайте американского Минюста.

"Китай вырвался вперед и сейчас лидирует в области 5G <...> Они [китайские компании] уже захватил 40% рынка и продолжают агрессивно добиваться равновесия. Huawei в настоящее время является главным поставщиком [аппаратуры для сетей 5G] на всех континентах, кроме Северной Америки", - отметил Барр.

Он подчеркнул, что для противодействия росту влияния Huawei и "промышленному шпионажу" Китая США должны сотрудничать с главными конкурентами китайского гиганта - Nokia и Ericsson. По его мнению, этого можно добиться, если американцы получат контрольный пакет акций в обеих компаниях.

5 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября действие лицензии было продлено еще на 90 дней.