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Британия намерена ослабить торговые ограничения в отношении России с 2021 года

Ограничения отменят на алюминиевую фольгу, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Великобритания опубликовала список товаров из ряда стран, включая Россию, на которые с 1 января 2021 года будут отменены торговые защитные пошлины. Как говорится в перечне, распространенном в четверг Министерством внешней торговли Соединенного Королевства, корректировка политики в области торговых контрмер происходит вслед за состоявшимся 31 января выходом страны из состава Евросоюза.

С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Как отмечается в перечне, по завершении переходного периода королевство отменит ограничения на такие наименования российского экспорта, как алюминиевая фольга, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония. В то же время ограничения на ряд позиций останется без изменений, например, на холоднокатаную листовую сталь, электротехническую сталь, продукцию горячего проката из легированной стали.

В списке также фигурирует продукция из таких стран, как Белоруссия, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, Республика Корея, США, Турция, Украина и других.

Теги
ВеликобританияРоссия
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