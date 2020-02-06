Оборонный завод запускает цех сборки легкомоторных самолетов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ"), выпускающий продукцию оборонного назначения, запускает цех сборки легкомоторных самолетов в дагестанском Кизляре, сообщила журналистам в четверг пресс-служба мэрии города.

"В Кизляре ОАО "Концерн КЭМЗ" запускает цех для сборки легкомоторных самолетов. Общая площадь нового корпуса составляет более 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. В настоящее время оборонное предприятие "завершает строительство цеха для сборки легкомоторных самолетов МАИ-411".

По словам генерального директора предприятия Ибрагима Ахматова, в текущем году планируется сборка трех самолетов. "Строительство нового цеха велось за счет собственных средств. Как и планировали, завершим в первом квартале", - цитирует пресс-служба Ахматова. Он добавил, что на предприятии "организована авиакомпания, нацеленная на широкий спектр услуг". В частности, имеется своя взлетно-посадочная полоса с выходом на аэродром, сообщила пресс-служба мэрии.

В октябре 2019 года Ахматов в интервью ТАСС сообщал, что КЭМЗ совместно с КБ Московского авиационного института (МАИ) планирует разработать и начать производство самолетов на 8-10 мест, а также самолетов-амфибий. Он отметил, что "это перспектива ближайших трех-четырех лет" и уточнил, что разработки по новым самолетам будет вести собственное конструкторское бюро, которое планируется создать на базе "Концерна КЭМЗ".

О концерне

ОАО "Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством средств контроля летательных аппаратов для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. Входит в Ростех.

В августе 2019 года на Международном авиакосмическом салоне ("МАКС-2019") КЭМЗ впервые представил в воздухе четырехместный самолет МАИ-411. Самолет имеет два двигателя, при взлетной массе 1250 кг может совершать полет на высоте до 3 тыс. м на расстояние 1,5 тыс. км.