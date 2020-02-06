SpaceX может сделать Starlink самостоятельной компанией и вывести ее акции на биржу

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX планирует превратить подразделение, занимающееся проектом Starlink для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, в самостоятельную компанию и осуществить первичное публичное размещение ее акций (IPO) в предстоящие несколько лет. Об этом сообщила в четверг президент SpaceX Гуинн Шотуэлл, выступая перед инвесторами в Майами (штат Флорида).

"Мы в настоящий момент являемся частной компанией, но Starlink относится к такого рода бизнесу, который мы можем продвигать вперед и сделать публичным", - цитирует агентство Bloomberg президента компании. "Мы, скорее всего, выделим этот конкретный элемент бизнеса [в отдельное предприятие] и сделаем его публичным", - добавила Шотуэлл.

Глава SpaceX Илон Маск в мае поделился со СМИ оценками, согласно которым, Starlink со временем может приносить выручку в размере $30 млрд в год. По мнению агентства Bloomberg, в случае IPO данная сумма станет отправной точкой для определения стоимости предприятия.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья и четвертая - в январе этого года.