Лавров считает, что мировая экономика замедляется из-за коронавируса

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Россия активно поддерживает консультации стран-экпортеров нефти в интересах стабилизации рынка нефти, в том числе с учетом последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"Взаимодействие стран-экспортеров нефти, как входящих в ОПЕК, так и не входящих в этот картель, мы активно поддерживаем, - отметил он. - На днях состоялся телефонный разговор президента РФ с королем Саудовской Аравии, где эта тема также обсуждалась, в том числе в свете последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики, которая замедляется, и, конечно, это будет влиять на рынок нефти".

"Мы заинтересованы в продолжении консультаций, которые должны определить оптимальные, приемлемые для всех экспортеров нефти меры по регулированию рынка с тем, чтобы не было резких перепадов, которые вредны и производителям, и потребителям", - подчеркнул глава МИД РФ.

Если эпидемия пневмонии, вызванной новым коронавирусом, продлится в течение шести месяцев, то, по мнению экспертов Moody`s, это может привести к увеличению товарных запасов нефти в резервных хранилищах, что, в свою очередь, будет оказывать давление на котировки нефти и сможет сдерживать рост цен на углеводороды в течение года.