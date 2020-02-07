Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против "Роснефти"

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Лавров заявил о том, что Москва уже привыкла к угрозам из Вашингтона, комментируя планы США ввести санкции против "Роснефти" из-за сотрудничества с Венесуэлой. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"Я слышал очередные угрозы из Вашингтона - наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: "Да, Вашингтон привержен доктрине Монро. И доктрина Монро должна претворяться в жизнь", - сказал он.

"Если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при такой опеке, то это ваше суверенное право, - указал министр. - Я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они не занимали по Венесуэле или по любой другой международной проблеме".

Ранее в администрации США сообщили, что в Вашингтоне рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.

В октябре прошлого года "Роснефть" обвинила США в избирательном применении санкций по Венесуэле. По ее мнению, "дружественные" компании получают от Вашингтона больше прав в Боливарианской Республике. Она напомнила, что США постоянно продлевают разрешение на работу в Венесуэле таким компаниям, как Chevron. "Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, она реализует несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с венесуэльской PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.