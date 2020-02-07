Субсидии за строительство краболовов на Дальнем Востоке планируют выплачивать с 2021 года

ТАСС, 7 февраля. Компенсации компаниям, которые будут заказывать суда-краболовы на дальневосточных верфях, планируется начать выплачивать со следующего года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России. Всего предусмотрен 41 лот с долями квот на вылов краба, 35 уже распределены. Для того, чтобы часть краболовов строилась на предприятиях Дальнего Востока, разрабатывается механизм предоставления субсидий.

"Предполагаемое время субсидирования - 2021 год", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что 16 из 35 судов должны быть заложены на дальневосточных верфях. Как сообщили в Минвостокразвития, сейчас заключены договоры на строительство 15 из них. Согласно планам, субсидия для краболовных судов, которые будут строиться на Дальнем Востоке, составит 20%. Средняя стоимость строительства одного краболова оценивается в 1,7 млрд рублей, за каждое судно заказчикам будет компенсировано до 340 млн рублей.

Всего на выплату субсидий за первые 16 краболовов потребуется около 5 млрд рублей. При этом еще шесть лотов с долями квот на добычу краба пока не распределены. Если их получатели будут заказывать суда на дальневосточных верфях, на компенсации им потребуется еще 2 млрд рублей.

О механизме

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями на 15 лет.

Первые крабовые аукционы прошли осенью 2019 года. На них был выставлен 41 лот: 31 - с долями квот на добычу крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 10 - в Северном. Из 31 "дальневосточного" лота в 2019 году было разыграно 25, еще шесть распределят в 2020 году.

Получатель квоты должен в течение пяти лет построить краболовное судно. Чтобы часть из них строилась на предприятиях Дальнего Востока, создается механизм предоставления субсидий. Предполагается, что компаниям, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, из федерального бюджета будет компенсироваться 20% стоимости строительства судна. Средства могут быть выделены из доходов от крабовых аукционов.