Грузооборот между Амурской областью и Китаем возобновили по временной схеме

ТАСС, 7 февраля. Грузоперевозки на пограничных переходах в Амурской области с Китаем возобновили в пятницу по временной схеме на три часа, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Амурской области.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. Как сообщили ТАСС в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, в ведомство по телефону поступают обращения от граждан о росте цен на продукты питания, в частности, на фрукты и овощи, большая доля которых завозится из Китая.

"С сегодняшнего дня грузовое сообщение через пункты пропуска возобновлено, с 8:00 утра (02:00 мск) до 11:00 (05:00 мск)", - сообщил представитель пресс-службы.

По информации правительства региона, перевозка скоропортящейся плодовоовощной продукции должна осуществляться только российскими транспортными средствами, российскими водителями с загрузкой на территории пункта пропуска с китайской стороны. Китайские транспортные средства с грузом оборудования станут пропускать в количестве не более 20 единиц и выгружать на территории торгового порта Благовещенск, после чего возвращаться обратно в КНР.

Кроме того, движение грузового транспорта будет осуществляться без экспедиторов и сопровождающих лиц. Планируется, что в таком режиме пункты пропуска будут функционировать до 1 марта.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 30,6 тыс. человек, погибли 633 жителя, выздоровели уже более 1,4 тыс. человек.