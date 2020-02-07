Все грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и КНР открыты

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Все грузовые пункты пропуска на границе между регионами Дальнего Востока и Китаем открыты для перемещения грузов, заявил в пятницу журналистам заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры, препятствующей распространению коронавируса нового типа. Ранее на большинстве автомобильных пунктов пропуска грузовое сообщение было приостановлено до 2 февраля, а на некоторых - до 7 февраля. Вместе с тем, управления ФАС в Приморье и Амурской области сообщили об обращениях от покупателей с жалобами на повышение цен на свежие овощи, большую часть которых завозили из Китая.

"Что касается грузового движения - открыты все пункты пропуска. Но фактически работа идет не так ритмично, как до закрытия. И можем констатировать, что наиболее традиционные пункты пропуска для перемещения грузов - они работают. Может быть, не с такой нагрузкой, как раньше, но работают в постоянном режиме", - сказал Ивин.

Как сообщила ранее пресс-служба правительства Амурской области, в пунктах пропуска на территории региона с пятницы грузовое сообщение возобновили по временной схеме. Перевозка скоропортящейся плодоовощной продукции будет осуществляться только российскими транспортными средствами, российскими водителями с загрузкой на территории пункта пропуска с китайской стороны. Китайские транспортные средства с грузом оборудования станут пропускать в количестве не более 20 единиц и разгружать на территории Торгового порта Благовещенск. После этого они будут возвращаться обратно в КНР.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31,1 тыс. человек, погибли 636 жителей, выздоровели уже более 1,5 тыс. человек.