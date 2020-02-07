Поставки товаров из Китая на Дальний Восток возобновились в меньшем объеме

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Поставки товаров из Китая в регионы Дальнего Востока возобновились в меньшем объеме, чем до закрытия пунктов пропуска. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. Ранее на большинстве автомобильных пунктов пропуска грузовое сообщение приостановили до 2 февраля, а на некоторых - до 7 февраля. Вместе с тем, управления ФАС в Приморье и Амурской области сообщили об обращениях от покупателей с жалобами на повышение цен на свежие овощи, большая доля которых завозилась из Китая.

"В связи с празднованием [Восточного] Нового года, с коронавирусом, объемы [грузооборота между Китаем и регионами Дальнего Востока] упали. Часть товаров пропала из магазинов, либо повысилась их цена. Сейчас действительно возобновились поставки со стороны китайских производителей этих товаров. Товары поступают не в таком, наверное, большом количестве как прежде, но товары поступают", - сообщил Ладыгин.

Глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ранее отмечал в разговоре с корреспондентом ТАСС, что овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию. В структуре импорта овощей по странам Китай занимает первое место. Основное направление экспорта овощей и фруктов из Китая в РФ - Дальний Восток.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 30,6 тыс. человек, погибли 633 жителя, выздоровели уже более 1,4 тыс. человек.