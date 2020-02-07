Экспорт леса с Дальнего Востока России уменьшился в 2019 году на 18%

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Экспорт лесоматериалов через таможенные пункты Дальнего Востока в 2019 году уменьшился по сравнению с 2018-м на 18% и составил 9,5 млн куб. м. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Ранее правительство РФ приняло ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины, одним из них стало повышение пошлин на экспорт круглого леса. В 2018 году пошлина составляла 25%, в 2019 - 40%, в 2020 году она составит 60%, в 2021 - 80%. В 2018-м уровень экспорта необработанной древесины в ДФО еще оставался на уровне предыдущих лет и составлял 6,9 млн куб. м.

"Экспорт лесоматериалов уменьшился на 18% и составил 9,5 млн куб. м. Хочу отметить, что уменьшился экспорт необработанных лесоматериалов и незначительно возрос экспорт обработанных - то есть пиломатериалов", - сообщил Ладыгин.

С 2007 года правительство планомерно и последовательно работает над снижением экспорта необработанной древесины и развитие ее глубокой переработки на территории России. Меры принимаются для постепенной трансформации рынка с сырьевой модели на перерабатывающую.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума в 2019 году разъяснил, что Россия намерена предоставлять преференции для компаний, занимающихся на Дальнем Востоке глубокой переработкой.