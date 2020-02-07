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Роспотребнадзор за неделю выявил 92 партии продукции с нарушением техрегламентов

По данным ведомства, товары реализовывали с нарушением сроков годности

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил в торговой сети РФ с 31 января по 6 февраля 92 партии продукции, не соответствующей обязательным требованиям, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Только за период с 31.01.2020 по 06.02.2020… внесены сведения о 92 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 17 субъектах Российской Федерации", - сообщается на сайте ведомства.

Товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Так, например, во многих субъектах Российской Федерации мясо и мясные продукты, кондитерские изделия, молоко и молочные продукты.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в 66 партиях пищевой продукции с нарушением требований встречалось детское питание, овощи, кулинарные, кондитерские и хлебобулочные изделия, птица, яйца, молоко и молочные продукты, мясо и мясная продукция, рыба.

В 26 партиях непищевой продукции оказались меха, меховые изделия, одежда, обувь, игрушки, изделия из текстильных и трикотажных материалов, кожи.

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