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В Москве на 7% вырос объем промышленного производства в прошлом году

В столице на 46,5% увеличилось производство лекарственных средств и материалов для медицинских целей и почти на 50% - производство электронных и оптических изделий

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объем производства предприятий обрабатывающей промышленности Москвы в 2019 году вырос по сравнению с аналогичным показателем за 2018-й на 7%. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности вырос в столице на 7% по итогам 2019 года", - говорится в сообщении.

Ефимов пояснил, что наибольший прирост показали такие отрасли, как производство прочих транспортных средств и оборудования (+66,2%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+49,8%). Производство лекарственных средств и материалов для медицинских целей увеличилось на 46,5%, готовых металлических изделий - на 45,5%, бумаги и бумажных изделий - на 41,5%, производство электрического оборудования, а также резиновых и пластмассовых изделий выросло на 34,4% и 27,3% соответственно.

Отмечается, что сейчас в Москве работает более 650 крупных и средних промышленных предприятий, на которых занято около 700 тыс. человек. "В Москве производится 13,2% общероссийского объема продукции предприятий обрабатывающих отраслей. При этом обрабатывающая промышленность столицы составляет 13% валового регионального продукта и обеспечивает 5,3% налоговых поступлений в городской бюджет", - сообщили в мэрии.

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